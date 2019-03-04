У Мережі висміяли фото Порошенка з бутлем води

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Петро Порошенко став об'єктом насмішок. Так, інтернет-спільноту повеселила п'ятилітрова пляшка з водою, яка стояла поруч з президентом на одномі із засідань.
Новину передає «Преса України».
Нещодавно президент України Петро Порошенко відбув поїздку в Одесу. Він взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку Одеської області. Під час дійства було зроблено декілька фото, на яких видно, що біля українського лідера поставили п'ятилітрову пляшку води.
Інтернет-спільнота зауважила, що жоден з учасників засідання не мав біля себе такої великої пляшки. В результаті у Мережі з'явилось чимало жартів з приводу інциденту. Дехто пожартував, що Порошенку треба багато води через похмілля. Інші ж зазначили, що у бутлі не вода, а чистий спирт.
Як повідомлялось раніше, Петра Порошенка висміяли за «неочікувану» зустріч з сільським хлопцем. Останній начебто плакав, а гарант, рухаючись на своєму авто, почув плач та вирішив заспокоїти дитину. До слова, першим до такого трюку з дитиною, що плаче, вдавався лідер Кермля Володимир Путін.
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