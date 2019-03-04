Названо головних депутатів-прогульників у 2019 році

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 10:31

Депутати ВРУ, отримуючи зарплати в 60-80 тисяч гривень на місяць, не завжди бажають їх відпрацьовувати. Стало відомо, хто у перші місяці року не трудився на благо українського народу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, хто з народних обранців України найменше трудиться у ВРУ. За даними громадського руху «Чесно», у січні та лютому понад 90% голосувань пропустили 58 депутатів. Крім того, 9 не голосували взагалі. Варто зазначити, що більше половини голосувань пропустили 259 депутатів.

У «топ-9» увійшли опозиціонер Дмитро Добкін, позафракційні Євген Бакулін, Костянтин Жеваго, Сергій Клюєв, В'ячеслав Костянтинівський, Олександр Онищенко, Надія Савченко, Дмитро Ярош та Лев Підлісецький з «Самопомічі».

«У той же час народні депутати Вадим Рабинович (Опозиційний блок) і Валерій Дубіль (Батьківщина) взяли участь лише в одному голосуванні з 304», - наголосили представники «Чесно».

За словами експертів, не всі депутати голосують, навіть якщо вони присутні на робочому місці. Так, у січні-лютому присутність склала 77,6%, а голосування - 41,1%.

У «Чесно» додали, що найменше голосували представники фракцій «Воля народу», 84%, «Відродження», 79%, «Народного фронту» і «Самопомочі» - 56%.

«Найбільша кількість голосувань січня-лютого 2019 не відвідали народні обранці з фракції «Батьківщина» (47,7%), позафракційних (36,1%) і «Опозиційний блок» (31,1%)», - додали в «Чесно».