Українська інтелігенція виявилась противником Зеленського

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Майже 30 представників української інтелігенції напередодні президентських виборів закликали народ не голосувати за Володимира Зеленського. Свій коментар з цього приводу залишив журналіст Олександр Дубінський.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 3 березня, 27 представників української інтелігенції підписали колективного листа, у якому звертаються до громадян країни. У листі під назвою «Слуга олігарха як загроза Україні» вони закликають не допустити перемоги на виборах президента кандидата Володимира Зеленського.
Свою позицію інтелігенція пояснила словами «Володимир Зеленський є проектом бізнесмена Ігоря Коломойського».
«Популярний артист Володимир Зеленський, якого багато хто помилково асоціює з вигаданим героєм серіалу «Слуга народу» Голобородько, всерйоз претендує на найвищу посаду Української держави... Не секрет, що кандидат в президенти Зеленський - це проект одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів ПриватБанку», - також йдеться у листі.
На такий хід подій відреагував журналіст Олександр Дубінський. У своєму блозі він наголосив, що до складу «української інтелігенції» входять люди віком від 56 до 83 років, якы розповідають українцям, кого треба обирати у президенти.
«Інтелігенція ця, всі ці успішні письменники, філософи, біологи, вчені – всі залежать від держави. Ось чому вони цього листа й підписували. Насправді ці люди не успішні і про них мало хто знає», - розповів експерт.
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