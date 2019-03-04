Джонні Депп звинуватив екс-дружину у зраді з Ілоном Маском

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 09:22

З'явилися нові подробиці скандального розлучення Джонні Деппа та Ембер Херд. Зірка «Піратів Карибського моря» заявив, що його дружина зраджувала з Ілоном Маском і навіть більше – останній навідувався до них додому у вечір, коли Херд начебто стала жертвою наситльства збоку Деппа.

Новину передає «Преса України».

Голлівудська зірка кіно Джонні Депп заявив, що його колишня дружина Ембер Херд мала роман з засновником Tesla Ілоном Маском. За словами Деппа, Херд зустрічалась з Маском, коли він був не дома. А саме через місяць, після того як вони одружилися. Нагадаємо, Депп вступив в шлюб з Херд у 2015 році.

Депп навіть розповів, що Маск навідувався у їх будинок пізніми вечорами. Останній також був помічений у будинку пари у вечір, коли Ембер начебто отримала синці від Деппа.

Тому 55-річний Джонні Депп подав позов проти екс-дружини, заявляючи, що він не завдавав їй побоїв. Актор розповів, що Херд використала тему домашнього насильства, щоб відсудити у нього чималу суму. Так, він назвав екс-кохану злочинницею. Тепер він збирається відсудити у Херд 50 мільйонів доларів.