Торнадо у США забрало життя 23 людей

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 09:53

Американські ЗМІ повідомили, що найжахливіше за останні півстоліття торнадо забрало життя щонайменше 23 людей у штаті Алабама. Пошукова операція була призупинена. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що в американському штаті Алабама торнадо вбило щонайменше 23 людей. За даними місцевих чиновників, стихія почала вирувати у штаті у неділю, 3 березня. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих.

«Торнадо вирвало дерева, воно катастрофічно пошкодило будівлі і дороги. На жаль, кількість жертв наразі становить 23 людини», - відзначили місцеві ЗМІ, посилаючись на шерифа округу Лі Джей Джонс.

Також відомо, що серед загиблих є діти. Кількість постраждалих внаслідок стихії уточнюється.

«Ми очікуємо, що кількість жертв зросте. Рятувальникам довелося призупинити пошуково-рятувальну операцію через темряву і небезпечні погодні умови. Рятувальники приступлять до роботи у понеділок зранку», - додав він.

За словами Джей Джонс, за останні 50 років він не спостерігав таких руйнівних торнадо. До слова, вітри торнадо рухались зі швидкістю від 218 - 266 кілометрів на годину.