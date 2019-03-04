Торнадо у США забрало життя 23 людей

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Американські ЗМІ повідомили, що найжахливіше за останні півстоліття торнадо забрало життя щонайменше 23 людей у штаті Алабама. Пошукова операція була призупинена. Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що в американському штаті Алабама торнадо вбило щонайменше 23 людей. За даними місцевих чиновників, стихія почала вирувати у штаті у неділю, 3 березня. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих.
«Торнадо вирвало дерева, воно катастрофічно пошкодило будівлі і дороги. На жаль, кількість жертв наразі становить 23 людини», - відзначили місцеві ЗМІ, посилаючись на шерифа округу Лі Джей Джонс.
Також відомо, що серед загиблих є діти. Кількість постраждалих внаслідок стихії уточнюється.
«Ми очікуємо, що кількість жертв зросте. Рятувальникам довелося призупинити пошуково-рятувальну операцію через темряву і небезпечні погодні умови. Рятувальники приступлять до роботи у понеділок зранку», - додав він.
За словами Джей Джонс, за останні 50 років він не спостерігав таких руйнівних торнадо. До слова, вітри торнадо рухались зі швидкістю від 218 - 266 кілометрів на годину.
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