Пішов з життя український актор Сергій Романюк

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На 66 році обірвалось життя відомого українського актора Сергія Романюка. Він був зіркою серіалів та кіно.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 3 березня, стало відомо про смерть народного артиста України, актора Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка Сергія Романюка. Про подію повідомили на офіційній сторінці театру у соцмережі. Знаменитому актору було 65 років.
Сергій Романюк відомий за ролями у фільмах «Роксолана», «Чорна Рада», «День народження буржуя – 2», «Мамай», «Повернення Мухтара – 2». Багато років актор працював у театрі.
Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська, вшанував пам'ять актора, назвавши його великим. Відповідне повідомлення він залишив у соцмережі.
«До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка. Незважаючи на вік, він був сповнений енергії і планів. Готувався до виступів з Новим театром і міг дати фору будь-якому молодому ... Спочивай з миром! Ми обов'язково будемо пам'ятати Сергія Романюка як великого актора і людину», - йдеться у його повідомленні.
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