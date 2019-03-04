На чемпіонаті Європи з легкої атлетики українки стали срібними та бронзовими призерками

Аня Мартинюк 04 березня 2019, 07:55

Збірна України завоювала ще дві медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Переможні місця зайняли Юлія Левченко та Ольга Ляхова.

Новину передає «Преса України».

У Національному олімпійському комітеті України повідомили, що на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходив у Глазго, Шотландія, Юлія Левченко стала срібним призером у стрибках в висоту. 21-річна українка зайняла друге місце з результатом 1,99 метра.

«Ще дві наші спортсменки зупинилися на підступах до п'єдесталу Катерина Табашнікі (197, 4-я), Ірина Геращенко (194, 5-я)», - йдеться у прес-службі.

Крім того, ще одна українка, Ольга Ляхова, взяла «бронзу» за подолання дистанції на 800 метрів за 2.03,24 хвилини. Нагадаємо також, цьогоріч на чемпіонаті Європи з легкої атлетики медалі для України завоювали Андрій Проценко, Ольга Саладуха та Марина Бех-Романчук. Проценко взяв планку на висоті 2.26 м з третьої спроби і здобув «срібло». Саладуха зайняла третє місце у потрійному стрибку з результатом 14,47 м. Бех-Романчук з результатом 6.84 метра в секторі для стрибків у довжину зайняла третє місце.

Так, збірна Україна в цілому взяла 5 нагород.