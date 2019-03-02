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Сестра політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла, які настрої у її брата. За словами Каплан, він зосередився на творчості.
Новину передає «Преса України».
Сестра бранця Кремля Олега Сенцова Наталія Каплан сповістила, що отримала від брата нового листа. У ньому він зазначає, що наразі вся його увага прикута до творчого процесу.
«Олег надіслав лист. Багато планів. Продовжує активно працювати навіть в таких пекельних умовах», - зазначила Каплан на своїй сторінці у соцмережі.
Вона також зауважила, що Сенцов бажає аби люди розділяли його на політв’язня і творчу людину. Каплан також пообіцяла, що більше інформації надасть згодом. Нагадаємо, Олег Сенцов припинив довгострокове голодування, оскільки його стан здоров’я значно погіршився.
До слова, український режисер Олег Сенцов був затриманий у 2014 році у Криму. Затримання відбулось російськими силовиками. Так, кремлівський суд звинуватив його у зберіганні зброї та вибухівки.
12:57: Сенцов написав листа сестрі
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