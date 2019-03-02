Вперше в історії Радбез ООН очолять дві країни

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Одразу дві країни головуватимуть Раді Безпеки ООН. Стало відомо, на яких темах будуть зосереджені представники цих країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що в Раді Безпеки ООН головуватимуть одразу дві країни. Це Франція та Німеччина. Постійні представники цих країн при ООН Франсуа Делатра та Крістоф Хойсген заявили, що у Радбезі будуть обговорені теми проблематики Близького Сходу, питання денуклеаризації на Корейському півострові, та ситуація в африканських країнах.
За даними ЗМІ, під час головування Франції та Німеччини особлива увага буде приділена ситуації в таких проблемних країнах як Сирія, Ємен, Малі, в регіоні Сахеля, Південному Судані, Конго, Бурунді, Гаїті та в регіоні Західної Сахари.
Також відомо, що з 28 березня до 2 квітня у Нью-Йорку пройдуть дебати на тему «Загрози міжнародному миру і безпеці, викликані терактами: боротьба з фінансуванням тероризму». На них буде присутній голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. Останній також долучиться до засідання щодо протидії кліматичним змінам.
Раніше, 14 березня, пройде зустріч членів Радбезу по «темі денуклеаризації КНДР».
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