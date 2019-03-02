Порошенко пообіцяв підвищити доплати військовим на Донбасі

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 11:58

Петро Порошенко дав нову передвиборчу обіцянку. За його словами, військовослужбовцям на передовій піднімуть доплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що український лідер Петро Порошенко пообіцяв підняти доплати бійцям, які перебувають на передовій на Донбасі. Відповідна заява пролунала на опорному пункті українських десантників в районі проведення ООС.

«Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з першого квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн», - заявив президент України.

Він особливо наголосив, що мінімальна доплата для таких військовослужбовців має скласти 12000 грн для кожного. Тим не менше Головнокомандуючий не забув про захисників України, які знаходяться у другій лінії. За його словами, такі військовослужбовці мають отримувати на тисячу гривень більше.

«Рівень доплати має бути доведено до 5500 грн», - уточнив Порошенко.

Підсумовуючи він зазначив, що українські військові моряки, які боронять узбережжя Азовського моря, мають отримувати такі ж доплати, які бійці Донбасу з першої лінії.