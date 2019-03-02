YouTube відключить коментарі до відео з дітьми

Порошенко пообіцяв підвищити доплати військовим на Донбасі 11:58
Губернатор Київської області «врятував» п’яного сина-автомобіліста Свинарчука-Гладковського 10:00
Незрячий кримчанин плюнув в російського депутата та був побитий групою людей 08:54
12 тисяч українських сиріт поїхали за кордон в нові сім'ї 08:20
Tesla відмовиться від фізичних магазинів заради економії 07:44
Корумпована Україна опинилась на межі втрати безвізу - Transparency International 07:13
На тлі «епідемії» кору українцям впарюють сумнівну вакцину – експерт 06:43
У Туреччині хотіли продати 800-річний історичний скарб 06:13
Рада громадського контролю при ГБР розкритикувала діяльність Романа Труби 21:58
З ПриватБанку на рахунок «Кварталу-95» перекинули $41 млн - Ар'єв 13:54
Український синоптик представила детальний прогноз погоди на вихідні 12:48
Нас не 52 мільйони: Кожна жінка в Україні повинна народжувати по 4 дитини 10:07
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
YouTube позбавить своїх користувачів можливості коментувати відео, на яких присутні діти. Стало відомо, з якою метою діятиме нововведення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що відеохостинг YouTube заборонить залишати коментарі під відео, на яких присутні діти. У заяві компанії зазначили, що такий крок був зроблений з метою боротьби з педофілією в мережі Інтернет. Як зазначається, за останній тиждень представники YouTube видалили коментарі під «десятками мільйонів» таких відео.
Представники YouTube додали, що у найближчі місяці захисні заходи лише посилюватимуться. Так, під обмеження потраплять діти віком до 13 років та неповнолітні. Тим не менше автори таких роликів з дітьми зможуть коментувати інші відеороботи.
«Ми усвідомлюємо, що коментарі - це ключова складова використання YouTube, а також спілкування з аудиторією і її розширення. У той же час, важливі кроки, які ми робимо сьогодні, необхідні для захисту молодих людей», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, платформа YouTube Kids, де відео проходять жорстоку цензуру, стала доступна ще 13 країнам Європи.
11:58: Порошенко пообіцяв підвищити доплати військовим на Донбасі
10:00: Губернатор Київської області «врятував» п’яного сина-автомобіліста Свинарчука-Гладковського
08:54: Незрячий кримчанин плюнув в російського депутата та був побитий групою людей
08:20: 12 тисяч українських сиріт поїхали за кордон в нові сім'ї
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.