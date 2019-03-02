YouTube відключить коментарі до відео з дітьми

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 11:36

YouTube позбавить своїх користувачів можливості коментувати відео, на яких присутні діти. Стало відомо, з якою метою діятиме нововведення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що відеохостинг YouTube заборонить залишати коментарі під відео, на яких присутні діти. У заяві компанії зазначили, що такий крок був зроблений з метою боротьби з педофілією в мережі Інтернет. Як зазначається, за останній тиждень представники YouTube видалили коментарі під «десятками мільйонів» таких відео.

Представники YouTube додали, що у найближчі місяці захисні заходи лише посилюватимуться. Так, під обмеження потраплять діти віком до 13 років та неповнолітні. Тим не менше автори таких роликів з дітьми зможуть коментувати інші відеороботи.

«Ми усвідомлюємо, що коментарі - це ключова складова використання YouTube, а також спілкування з аудиторією і її розширення. У той же час, важливі кроки, які ми робимо сьогодні, необхідні для захисту молодих людей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, платформа YouTube Kids, де відео проходять жорстоку цензуру, стала доступна ще 13 країнам Європи.