Ківа розповів, чому Україна не зберегла Крим

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 11:03

Ілля Ківа нагадав, як російські найманці провели «референдум» на Донбасі та як можна було зберегти півострів Крим. За словами політика, владі необхідна була чітка позиція.

Новину передає «Преса України».

Голова «Соціалістичної партії» та кандидат на президентський пост Ілля Ківа виступив в ефірі одного з українських телеканалів. Він відповів на запитання, чому Україна не зберегла Крим. За словами політика, влада країни не мала необхідні позиції.

«Для того, щоб зберегти Крим потрібна була всього лише на-всього позиція», - наголосив він.

За словами Ківи, влада повинна була підтримати громадян, які бажали відстояти інтереси українського закону і держави.

«Коли по всьому Донбасу пройшов «референдум» і підняли прапор «ДНР» і «ЛНР» ми утримали державні органи, міськвиконком, міліцію, райадмінітсрації. Розбившись на групи по 7-10 чоловік просто зібрали ці урни і спалили те, що в них було, підняли український прапор і чекали. Чекали війська або коли за нами прийдуть представники незаконних збройних формувань. Коли так званий референдум пройшов, то Красноармійськ залишився українським», - нагадав політик.