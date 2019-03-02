Співачка Пінк показала фігуру у купальнику

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Американська співачка Пінк показала всі свої татуювання під час відпочинку у Мексиці. Знаменитість помітили у купальнику бікіні.
Новину передає «Преса України».
Відома американська співачка Пінк, справжнє ім’я якої Аліша Бет Мур, була помічена на пляжі у Мексиці. 39-річна знаменитість дебютувала у купальнику. Тому прихильники знаменитості могли роздивитися її численні татуювання.
Папараці також зробили декілька знімків, на яких видно, що музична зірка п’є пиво. На відпочинку також був помічений чоловік Пінк - Кері Харт.
«Пінк продемонструвала своє м’язисте тіло у червоному купальнику. Так, її фігура далека від модельної, однак принаймні вона має атлетичний вигляд», - відзначають іноземні ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно Пінк представила нову пісню «Walk Me Home», яка увійде у новий альбом. Його вона готується представити уже цієї весни.
10:00: Губернатор Київської області «врятував» п’яного сина-автомобіліста Свинарчука-Гладковського
08:54: Незрячий кримчанин плюнув в російського депутата та був побитий групою людей
08:20: 12 тисяч українських сиріт поїхали за кордон в нові сім'ї
07:44: Tesla відмовиться від фізичних магазинів заради економії
07:13: Корумпована Україна опинилась на межі втрати безвізу - Transparency International
06:43: На тлі «епідемії» кору українцям впарюють сумнівну вакцину – експерт
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