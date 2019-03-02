Співачка Пінк показала фігуру у купальнику

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 10:30

Американська співачка Пінк показала всі свої татуювання під час відпочинку у Мексиці. Знаменитість помітили у купальнику бікіні.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Пінк, справжнє ім’я якої Аліша Бет Мур, була помічена на пляжі у Мексиці. 39-річна знаменитість дебютувала у купальнику. Тому прихильники знаменитості могли роздивитися її численні татуювання.

Папараці також зробили декілька знімків, на яких видно, що музична зірка п’є пиво. На відпочинку також був помічений чоловік Пінк - Кері Харт.

«Пінк продемонструвала своє м’язисте тіло у червоному купальнику. Так, її фігура далека від модельної, однак принаймні вона має атлетичний вигляд», - відзначають іноземні ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно Пінк представила нову пісню «Walk Me Home», яка увійде у новий альбом. Його вона готується представити уже цієї весни.