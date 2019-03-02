Губернатор Київської області «врятував» п’яного сина-автомобіліста Свинарчука-Гладковського

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 10:00

Олександр Дубінський розповів, що проти сім’ї Гладковського-Свинарчука є багато матеріалів. Виявилось, що син заступника голови РНБО п’яним керував автомобілем. Однак його, звісно, рятували чиновники.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський в черговий раз звернув увагу на одіозного заступника голови РНБО Олега Гладковського-Свинарчука. Останній, як відомо, завдяки злочинним схемам збагатився на мільйони обкрадаючи армію.

За словами журналіста, син Гладковського-Свинарчука, Михайло, у Києві керував автомобілем у нетверезому стані. Порушника затримали.

«Вирішенням його проблеми займався губернатор нині Київської області, а тоді керівник відділу внутрішніх справ міліції Києва Олександр Терещук. У мене є дані, що голова Печерської адміністрації, після того, як був затриманий Свинарчук-Гладковський Михайло Олегович дзвонив Терещуку і жалівся на дії ДАІ. І вони вирішували, як зробити, щоб у базі не фігурував протокол про п’яне водіння сина почесного консула Сейшельських островів України», - розповів журналіст.

Нагадаємо, другий син Олега Гладковського-Свинарчука, Ігор, разом з батьком фігурує у справі про розкрадання на оборонці. Останні готові судитися з журналістами, які викрили їх злочинні схеми.