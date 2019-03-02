«Піраміда Тимошенко» коштує близько $82 млн – СБУ

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 09:30

У СБУ заявили, що до «виборчої піраміди Тимошенко» залучили понад півмільйона людей та 2,22 млрд грн. Коментар з цього приводу дав Віктор Кононенко.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі СБУ заявили, що фінансування так званої виборчої піраміди Юлії Тимошенко становить майже $82 млн. Про це заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

«Встановили 49 організаторів цієї діяльності. Цими особами було залучено, за нашими підрахунками, понад 686 тис. громадян України до цієї діяльності. Кожен з них повинен був привести на виборчу дільницю по 10 осіб, які повинні були проголосувати за конкретного кандидата в президенти», - розповів він.

За словами Кононенка, такий проект обійшовся у понад 2,22 млрд грн, що еквівалентно $82 млн. представник СБУ додав, що кошти, які були залучені для «піраміди», мають зовнішнє та внутрішнє походження.

«У нашому випадку це «брудна готівка» легалізована незаконним шляхом», - підсумував він.

Наразі відомо, що відповідні слідчі дії тривають.