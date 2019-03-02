Незрячий кримчанин плюнув в російського депутата та був побитий групою людей

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У Джанкої жорстоко побили кримчанина-інваліда, який плюнув в обличчя депутата РФ Михайла Шеремета. Останній розпорядився побити чоловіка.
Новину передає «Преса України».
В анексованому Криму стався інцидент з депутатом Держдуми РФ Михайлом Шереметом та кримчанином-інвалідом Ігорем Нікітенком. За даними ЗМІ, незрячий Нікітенко прийшов до депутата помститися за невиконання передвиборчої обіцянки.
Він зазначив, що його дружина хворіла і не могла оформити посвідку на проживання в РФ.
«Ми просили, щоб Михайло Сергійович допоміг Наталі отримати посвідку на проживання. Він взяв номер мого телефону і сказав, що завтра набере, і все вирішить. Дзвінка від Шеремета моя дружина так і не дочекалася. У березні 2017 року його змогла сама отримати ВНЖ на загальних підставах. Але ці нервування з ходінням по ФМС її і погубили: стан здоров'я погіршився і в грудні 2017 року вона померла», - розповів кимчанин.
Так, зустрівшись з депутатом у Джанкої Нікітенко плюнув йому в обличчя. Після цього кримчанина жорстоко побили чотири чоловіка та кинули в його сторону фразу – «якби ти не був інвалідом, то тебе взагалі б поламали».
«Я плюнув в нього і сказав, що це йому за мою покійну дружину, яка так і не дочекалася допомоги. Мене схопили і повалили на стіл, почали бити по голові і по нирках, після повалили на підлогу, били і так тривало кілька хвилин », - зазначив він.
За словами потерпілого, на інцидент відреагували правоохоронці. Останнім депутат заявив, що кримчанин-інвалід хотів його вбити.
«У мене зняли відбитки пальців і забрали пластикову тростину. Але тростина - це мої очі. Тепер мені нема з чим ходити», - додав він, коли його відвезли в поліцейський відділок.
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