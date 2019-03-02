12 тисяч українських сиріт поїхали за кордон в нові сім'ї

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 08:20

Стало відомо, що у 2018 році іноземці взяли у свою сім’ю в цілому 12 тисяч українських дітей-сиріт. Також стало відомо, скільки українців-жертв торгівлі людьми було повернуто на батьківщину.

Новину передає «Преса України».

У Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України розповіли, що у минулому році іноземці усиновили майже 12 тисяч українських дітей. Крім того, в Україну було повернено 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Також у відомстві розповіли, яку допомогу отримали українці за кордоном.

«За сприяння українських дипломатів 4271 чоловік був забезпечений лікуванням, реабілітацією і оздоровленням. 71 українцеві з-за кордону була повернута недоотримана зарплата на загальну суму 560 тисяч доларів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, депутат ВРУ Олег Ляшко заявив, що в Україні стає все більше сиріт при живих батьках. За словами політика, українці здають дітей в інтернати, адже не мають за що їх годувати.

«Через мізерні зарплати і космічні ціни на ліки, комуналку та продукти для чесних роботяг обід – це стакан чаю з булочкою. А в інтернаті дитину годують 5 разів на день, дають склянку молока і кусочок м'яса хоча б раз на день», - заявляв радикал.