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Стало відомо, що у 2018 році іноземці взяли у свою сім’ю в цілому 12 тисяч українських дітей-сиріт. Також стало відомо, скільки українців-жертв торгівлі людьми було повернуто на батьківщину.
Новину передає «Преса України».
У Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України розповіли, що у минулому році іноземці усиновили майже 12 тисяч українських дітей. Крім того, в Україну було повернено 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Також у відомстві розповіли, яку допомогу отримали українці за кордоном.
«За сприяння українських дипломатів 4271 чоловік був забезпечений лікуванням, реабілітацією і оздоровленням. 71 українцеві з-за кордону була повернута недоотримана зарплата на загальну суму 560 тисяч доларів», - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, депутат ВРУ Олег Ляшко заявив, що в Україні стає все більше сиріт при живих батьках. За словами політика, українці здають дітей в інтернати, адже не мають за що їх годувати.
«Через мізерні зарплати і космічні ціни на ліки, комуналку та продукти для чесних роботяг обід – це стакан чаю з булочкою. А в інтернаті дитину годують 5 разів на день, дають склянку молока і кусочок м'яса хоча б раз на день», - заявляв радикал.
08:54: Незрячий кримчанин плюнув в російського депутата та був побитий групою людей
08:20: 12 тисяч українських сиріт поїхали за кордон в нові сім'ї
07:44: Tesla відмовиться від фізичних магазинів заради економії
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06:13: У Туреччині хотіли продати 800-річний історичний скарб
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