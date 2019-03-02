Tesla відмовиться від фізичних магазинів заради економії

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 07:44

Ілон Маск вирішив не продавати електромобілі Tesla у звичних для людей автосалонах. Стало відомо, де продаватимуться автівки Tesla.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, засновник Tesla Ілон Маск прийняв важливе рішення закрити роздрібні магазини автокомпанії. Так, підприємець хоче продавати електрокари лише через мережу Інтернет з метою скоротити витрати. В результаті ціни на автівки Tesla теж будуть нижчі.

«Це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla», - заявив Маск.

За словами експертів, Tesla переживає не найкращі часи і є великий ризик, що компанія взагалі припинить совє існування. Як відомо, авто Tesla мають один великий дефект – через погано спроектовані підвіски іноді колеса авто відпадають. Декілька таких випадків виявились летальними для водіїв еко-кару. Також повідомлялось про випадок, коли водій авто згорів заживо у своєму транспортному засобі, адже не міг відкрити двері через несправність ручки.

Також ЗМІ поширили інформацію, що Ілон Маск у кінцевому підсумку може покинути компанію, яку сам же й створив.

«Я не знаю, як вийшло, що Tesla пережила минулий рік, але кінець близький. Розкішні автомобілі виявилися найнебезпечнішими на дорозі і до цього ж вони вимагають дороговартісного обслуговування», - зазначив експерт.