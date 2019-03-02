Корумпована Україна опинилась на межі втрати безвізу - Transparency International 07:13
На тлі «епідемії» кору українцям впарюють сумнівну вакцину – експерт 06:43
У Туреччині хотіли продати 800-річний історичний скарб 06:13
Рада громадського контролю при ГБР розкритикувала діяльність Романа Труби 21:58
З ПриватБанку на рахунок «Кварталу-95» перекинули $41 млн - Ар'єв 13:54
Український синоптик представила детальний прогноз погоди на вихідні 12:48
Нас не 52 мільйони: Кожна жінка в Україні повинна народжувати по 4 дитини 10:07
Екс-дружина Джонні Деппа представила кліп до пісні «Kiev» (ВІДЕО) 11:53
У березні понад 10 мільйонів українців отримають більші пенсії 11:13
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
У Transparency International попередили, що відкрите небажання України боротися з корупціонерами матиме наслідки. Окрім траншу МВФ українська держава може залишитись без безвізу.
Новину передає «Преса України».
В організації Transparency International заявили, що українці можуть втратити можливість подорожувати у Європу без віз. Як зазначено у свіжій заяві Transparency International, якщо Україна на вирішить питання щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, такий прогноз стане реальністю. І навіть більше. Допомога від МВФ може бути заморожена.
За словами експертів організації, рішення суду скасувати статтю 368-2 КК «значно послаблює зусилля країни по боротьбі з корупцією». Крім того, Україна порушує міжнародні зобов’язання. Ситуацію прокоментував Андрій Боровик, виконавчий директор TI Ukraine.
«Рішення суду по суті надає державним чиновникам можливість легалізувати їх, можливо, незаконно придбані активи і не боятися кримінального переслідування», - заявив він.
За його словами, корумповані чиновники України просто уникнуть правосуддя, хоч вони мають постати перед судом і бути притягнені до відповідальності.
«Якщо рішення не буде знайдено, є ймовірність, що безвізовий режим з ЄС та фінансова допомога МВФ будуть заморожені, що буде перешкоджати економічному розвитку країни», - додала у свою чергу Делія Феррейра Рубіо, голова Transparency International.
07:13: Корумпована Україна опинилась на межі втрати безвізу - Transparency International
06:43: На тлі «епідемії» кору українцям впарюють сумнівну вакцину – експерт
06:13: У Туреччині хотіли продати 800-річний історичний скарб
21:58: Рада громадського контролю при ГБР розкритикувала діяльність Романа Труби
13:54: З ПриватБанку на рахунок «Кварталу-95» перекинули $41 млн - Ар'єв
12:48: Український синоптик представила детальний прогноз погоди на вихідні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.