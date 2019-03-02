Корумпована Україна опинилась на межі втрати безвізу - Transparency International

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 07:13

У Transparency International попередили, що відкрите небажання України боротися з корупціонерами матиме наслідки. Окрім траншу МВФ українська держава може залишитись без безвізу.

Новину передає «Преса України».

В організації Transparency International заявили, що українці можуть втратити можливість подорожувати у Європу без віз. Як зазначено у свіжій заяві Transparency International, якщо Україна на вирішить питання щодо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення, такий прогноз стане реальністю. І навіть більше. Допомога від МВФ може бути заморожена.

За словами експертів організації, рішення суду скасувати статтю 368-2 КК «значно послаблює зусилля країни по боротьбі з корупцією». Крім того, Україна порушує міжнародні зобов’язання. Ситуацію прокоментував Андрій Боровик, виконавчий директор TI Ukraine.

«Рішення суду по суті надає державним чиновникам можливість легалізувати їх, можливо, незаконно придбані активи і не боятися кримінального переслідування», - заявив він.

За його словами, корумповані чиновники України просто уникнуть правосуддя, хоч вони мають постати перед судом і бути притягнені до відповідальності.

«Якщо рішення не буде знайдено, є ймовірність, що безвізовий режим з ЄС та фінансова допомога МВФ будуть заморожені, що буде перешкоджати економічному розвитку країни», - додала у свою чергу Делія Феррейра Рубіо, голова Transparency International.