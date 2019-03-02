На тлі «епідемії» кору українцям впарюють сумнівну вакцину – експерт

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 06:43

Олександр Дубінський розповів, чому МОЗ оголосило про епідемію кору в країні. За його словами, в інтересах окремих людей в Україні реалізують вакцину, термін дії якої закінчується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, відомий український журналіст Олександр Дубінський прокоментував заяву МОЗ про те, що в Україні епідемія кору і вже захворіли 200 тисяч людей. У своєму блозі експет зазначив, що міністерство також закликало українців не панікувати, адже воно «закупило мільйон вакцин».

За словами журналіста, епідемія корі – це коли, на 100 тисяч населення більше 10 випадків кору.

«У нас зараз показник 7.94. Тобто показник дійсно високий. Але це ще не епідемія», - наголосив експерт.

Дубінський пояснив, що українцям говорять про епідемію не просто так. За його словами, кір це хороший спосіб впарити людям вакцини, термін дії якої скоро закінчиться. Експерт додав, що все «добро» у вигляді таких вакцин продають агенти Джорджа Сороса, Crown agens – закупочне агентство товариства Великої Британії, яке представляється в Україні виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун.