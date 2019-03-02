У Туреччині хотіли продати 800-річний історичний скарб

Аня Мартинюк 02 березня 2019, 06:13

Турецькі правоохоронці завадили продажу 800-річного артефакту. Мова йде про древню книгу, написану на шкірі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що у місті Діярбакир, Туреччина, покажуть унікальну книгу віком 800 років. Мова йде про книгу, написану на шкірі. У ній міститься текст на івриті та релігійні малюнки.

«Книга містить 22 сторінки, на яких зображені витончені фігури», - відзначають ЗМІ.

За даними ЗМІ, книгу, яку називають справжнім історичним скарбом, передадуть для вивчення в Інститут рукопису Туреччини. Також зазначається, що книгу виявили турецькі правоохоронці з відділу протидії контрабанді. Про це розповіли у прес-службі губернатора Діярбакир.

Відомо, що артефакт був вилучений у чотирьох чоловіків, які хотіли його продати. До слова, щороку в Туреччині проводяться тисячі операцій з боротьби з контрабандою з метою зупинити незаконний продаж історичних об'єктів і захистити багату культурну спадщину країни.

Такі операції є вкраї важливими у Туреччині, адже тут знаходиться близько 3000 древніх міст з 42 цивілізацій.