Рада громадського контролю при ГБР розкритикувала діяльність Романа Труби

zmxn 01 березня 2019, 21:58

Що не так з кадровою політикою українського ФБР?



27 лютого 2019 Відбулося чергове засідання Ради громадського контролю при державного бюро розслідувань, на якому обговорювалися робочі питання діяльності бюро. Незважаючи на буденність порядку денному засідання, проходило воно гостро, адже розгляд більшості питань завершувалося невтішним висновком: ГБР, з органу, від якого чекали якісного, незаангажованого і чесного розслідування кримінальних проваджень относительно «недоторканною української еліти», перетворюється в Правоохоронні орган, слідчі якого можуть робити все, що їм заманеться і не нести за це покарання.



Проблема - у відсутності законного механізму впливу на гебееровцов, адже Дисциплінарна комісія - єдиний орган, який має право застосовувати дисциплінарні стягнення до працівників ГБР (в т.ч. і до слідчого), до сих пір не створена. Відповідно до ст. 25 Закону про державно бюро розслідувань, склад і положення про дисциплінарну комісію ГБР затверджуються директором ГБР на основі Типового положення про дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затверджене КМУ. На виконання п.3 ч.3 ст. 28 Закону, Рада громадського контролю (СОК), створений в квітні 2017 року, делегував до складу дисциплінарної комісії трьох своїх представників - Олександра Вольвак, Наталю Мамченко і Ярослава Романенко.

Однак, Роман труба Призначений на посаду більше року назад, Так і не виконав норми закону, Чекаючи від КМУ затвердження типового положення про дисциплінарну комісію ЦОВВ. І це незважаючи на те, що представники до складу дисциплінарної комісії, делеговані СОК, отримали від Кабмін офіційне роз'яснення, що розробка такого положення є недоцільною, а розробити і затвердити його повинен самостійно, в рамках Бюро, сам керівник Бюро.



При цьому, проявляйте «принциповість», Роман Труба дав вказівку керівникам теруправлінь ГБР самостійно створювати «дисциплінарні комісії» з числа працівників Бюро, що взагалі не передбачено Законом! Адже працівники Бюро можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності виключно на підставі висновку дисциплінарної комісії, троє членів якої з п'яти Повинні бути членами Ради громадського контролю.



Тобто, глава ГБР позбавляє СОК права сприймати участь у розгляді питань дисциплінарної відповідальності працівників Бюро і здійснювати громадський контроль у цій сфері, отримавши натомість, разом з керівництвом теруправлінь, повний контроль за діяльністю таких «дисциплінарних комісій». Це дасть можливість на свій розсуд, без громадського контролю, вирішувати «покарати незручних» або «помилувати покірних».

При цьому, якщо така «дисциплінарна комісія» застосує стягнення у вигляді звільнення до працівника ГБР, то останній має всі шанси не просто відновитися на роботі в судовому порядку, а й отримати Значну компенсацію за Вимушений прогул. І це за кошти платників податків!



Надія Корінна - секретар СОК при ГБР, що є також секретарем конкурсної комісії №2 ГБР, повідомила членам Ради, що на засіданні конкурсної комісії, в голосуванні за переможців конкурсу на посади слідчих і керівників слідчих підрозділів теруправлінь ГБР, до членів конкурсної комісії від директора ГБР і його радника Олександра Удовіченка надходили вказівки голосувати за певних кандидатів. Серед них були особи, яких і близько не можна подпуск до роботи ГБР в силу їх професійної невідповідності: повного нерозуміння, в який орган вони йдуть працювати і чим займатимуться, майже нульового рівня знань профільні законодавства і наявності ознак несумлінності.



Н. Корінна навела приклад, коли один з переможців конкурсу, що проходив співбесіду 5 лютого 2019 р був «Обраний» на посаду слідчого одного з теруправлінь. Під час співбесіди з ним участь у засіданні комісії брали три члена комісії з п'яти, в т.ч. і Корінна, при цьому сама вона була категорично проти цієї кандидатури. А виявилося, що «проголосувало» за призначення цієї особи на посаду слідчого троє з п'яти членів комісії, тобто один з членів комісії, Нібито тих, хто проголосував, навіть не була присутня на співбесіді. При цьому, конкурсант розповів, що вже неодноразово брав участь в конкурсі в ГБР і, хоча охоче пішов би працювати в будь-який інший Правоохоронні орган, змушене йти саме в ГБР, оскільки тільки сюди беруть без стажу роботи.



На запитання членів комісії конкурсант не надав майже ні однієї правильної відповіді, в порядку та строки досудового розслідування не орієнтується (підозрювану особу тримати під вартою стільки років, стільки така особа може отримати у вигляді покарання - 3 так 3, 5 так 5 !!!) , і заявив, що сторони кримінального провадження зможуть ознайомитися з усіма матеріалами справи тільки ... в суді, і то за 3 години до початку його розгляду ... Можна тільки уявити, що і як «нарасследует» такий слідчий!



Ось і відповідь на питання чи потрібно Директору ГБР Роману Трубе, щоб такі працівники, яких він «настійно рекомендує» для призначення на посади, могли бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.



Незважаючи на те, що Голова Конкурсної комісії №2 Олег Шрам і секретар комісії Надія Корінна, оголошували перерви в засіданні комісії, закликаючи інших трьох членів комісії до здорового глузду - все марно: їх руками в той день було оголошено переможцями чимало таких «кваліфікованих» слідчих . Найприкріше, що Роман Труба за «непокору» і «невиконання його вказівок», змусив Олега Шрама написати заяву про звільнення, що останній, в присутності Надії Корінной, і зробив.



Тому, при такому керівництві і кадровій політиці, марно шукати відповіді на запитання, чи стане український ГБР аналогом американського ФБР?



Ігор Поліщук