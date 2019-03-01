З ПриватБанку на рахунок «Кварталу-95» перекинули $41 млн - Ар'єв

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 13:54

Володимир Ар'єв заявив, що з ПриватБанку було виведено чималу суму. За його словами, відбулося це за злочинними схемами. Гроші поступили на рахунок студії «Квартал-95».

Новину передає «Преса України».

Депутат фракції «Блок Петра Порошенко» Володимир Ар'єв запевнив, що ще до націоналізації найбільшого системного банку країни, Приватбанку, з нього на рахунок студії «Квартал-95» було виведено 41 мільйон доларів. Про це депутат ВРУ написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній. Відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після вивелення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування Банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками», - написав нардеп.

Він також представив схему, за якої відбулося виведення великих сум. Нардеп не вказав джерела, однак подав номера контактів та дати банківських трансферів.

«У 2012 році Приват видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям «Реализ Ойл» і ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять в структуру групи «Приват» Коломойського. Через кілька секунд ці гроші виявляються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським», - додав представник Порошенка.