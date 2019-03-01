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В Україні на п’ятигривневій монеті викарбують барана

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 13:18
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В Україні на п’ятигривневій монеті викарбують барана

Українцям стане доступна нова срібна монета номіналом 5 гривень. На ній буде викарбувано барана. У НБУ пояснили, чому присвятили монету цій тварині.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 28 лютого, НБУ відкрив онлайн замовлення нової монети номіналом 5 гривень. Як зазначили у прес-службі банку, монета пам’ятна. Вона присвячена «барану, зображення якого втілено в пам'ятках культури різних епох».

Як відомо, срібна монета 925 проби з позолотою доповнить серію українських пам’ятних монет «Фауна в пам'ятках культури України». 

«Вона оснащена локальної позолотою - позолочене зображення металевого рельєфу із зображенням голови барана», - уточнили у банку.

Її вага 15,55 грам, а тираж - 4 тисячі штук. Варто зазначити, що  монета з бараном буде введена в обіг з 14 березня. Як повідомлялось раніше, Монетний двір випустив незвичну монету з українцями, які копають картоплю. Також жителів країни здивувала поява пам’ятних монет шестикутної форми під назвою «Ера змiн».

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