Український синоптик представила детальний прогноз погоди на вихідні

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 12:48

Стало відомо, якими будуть найближчі вихідні в Україні. Свіжий березневий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, відомий український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде перший місяць весни в Україні. На своїй сторінці у соцмережі вона написала, що вже завтра, 2 березня, в країні значно похолодає. Така ж картина спостерігатиметься й 3 березня.

«Вночі передбачається -3-8 градусів, на Сумщині та Харківщині, ймовірно, до -9-12 градусів. На Півдні - близько нуля. У денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів, на Півдні та на Закарпатті +2+6 градусів», - зазначила синоптик.

За її прогнозом, 3 березня можна очікувати потепління до +9 градусів на Заході. Тим часом у східних областях холод втримається. Тут очікується -2+2 градуси.

«Мокрий сніг політає лише в суботу на Сході України та на Запоріжжі. У більшості областей переважатиме суха погода», - наголосила вона.

За словами Діденко, жителів столиці найближчої ночі чекають -4-6 градусів, а вдень -1+1 градус. В останній день тижня стовпчики термометрів покажуть +2+5 градусів. Опадів у Києві не очікується.

«На початку наступного тижня потепління посилиться, але з періодичними дощами», - підсумувала вона.