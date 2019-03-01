WhatsApp матиме власну унікальну криптовалюту

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Месенджер WhatsApp готується представити своїм користувачам власну криптовалюти. Стало відомо, що вона відрізнятиметься від інших криптовалют, адже не матиме головного недоліку цифрової валюти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, стало відомо, що популярний обмінник миттєвими повідомленнями та файлами WhatsApp збирається досягти успіху там, де криптовалютні стартапи провалилися. Так, у поточному році месенджер, який належить соцгіганту Facebook, представить власну криптовалюту.
Очікується, що WhatsApp дозволить користувачам надсилати електронні грошові перекази. За словами експертів, криптовалюта WhatsApp не матиме головного недоліку, який мають абсолютно усі криптовалюти – волатильність.
Про новий важливий крок у WhatsApp повідомили одразу п’ятеро людей, знайомих з планами представників месенджера. Однак на умовах анонімності.
Як повідомлялось раніше, WhatsApp вводить нову функцію. Вона дозволить вберегти користувачів від небажаного приєдання до груп.
10:07: Нас не 52 мільйони: Кожна жінка в Україні повинна народжувати по 4 дитини
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