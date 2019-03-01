Військові США вивезли з Сирії 50 тонн золота ІДІЛ

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Американські військові виміняли у терористів ІДІЛ, які орудують у Сирії, десятки тонн золота. Стало відомо, що дали взамін терористам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, стало відомо, що військові США вивезли з Сирії майже 50 тонн золота. За даними іноземних ЗМІ, дорогоцінний метал належав терористам ІДІЛ, які орудують в провінції Дейр-ез-Зор.
За попередніми даними, військові домовились з терористами про обмін на гарантію безпеки. Так, 40 тонн було виміняно і ще 10 тонн американські військові знайшли в інших схованках ісламістів.
ЗМІ також зазначають, що бойовики ІДІЛ награбували золото на території Іраку та Сирії. Загальна вартість 50 тонн кольорового металу оцінена в понад 1,7 млрд доларів.
Довідка: Терористичне угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту», скорочено ІДІЛ, утворилось в Іраку в 2006 році. Влітку 2014-го бойовики встановили контроль над деякими територіями Сирії та Іраку та проголосили халіфат зі столицею в іракському місті Мосул. Для боротьби з ісламістами була створена міжнародна коаліція на чолі зі США.
10:07: Нас не 52 мільйони: Кожна жінка в Україні повинна народжувати по 4 дитини
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