Військові США вивезли з Сирії 50 тонн золота ІДІЛ

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 11:10

Американські військові виміняли у терористів ІДІЛ, які орудують у Сирії, десятки тонн золота. Стало відомо, що дали взамін терористам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, стало відомо, що військові США вивезли з Сирії майже 50 тонн золота. За даними іноземних ЗМІ, дорогоцінний метал належав терористам ІДІЛ, які орудують в провінції Дейр-ез-Зор.

За попередніми даними, військові домовились з терористами про обмін на гарантію безпеки. Так, 40 тонн було виміняно і ще 10 тонн американські військові знайшли в інших схованках ісламістів.

ЗМІ також зазначають, що бойовики ІДІЛ награбували золото на території Іраку та Сирії. Загальна вартість 50 тонн кольорового металу оцінена в понад 1,7 млрд доларів.

Довідка: Терористичне угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту», скорочено ІДІЛ, утворилось в Іраку в 2006 році. Влітку 2014-го бойовики встановили контроль над деякими територіями Сирії та Іраку та проголосили халіфат зі столицею в іракському місті Мосул. Для боротьби з ісламістами була створена міжнародна коаліція на чолі зі США.