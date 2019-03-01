Ляшко пообіцяв не зривати з людей шапки (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 10:39

Олег Ляшко відреагував на поведінку Петра Порошенка, який грубо стягнув шапку з жінки. За його словами, президент хвилюється за своє майбутнє та втрачає адекватність.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Радикальна партія» Олег Ляшко заявив, що всі українські президенти «зривають з людей шапки і останні труси знімають». Така фраза пролунала на тлі останнього інциденту з президентом України Петром Порошенком, який під час зустрічі з жителями Запоріжжя зірвав шапку з голови жінки, почувши неприємне запитання.

«А я одягну людей, нагодую, дам їм надію і впевненість у завтрашньому дні», - заявив тим часом Ляшко.

Радикал додав, що Порошенко, ймовірно, хвилюється за своє майбутнє та втрачає адекватність.

До слова, в адміністрації Порошенка відреагували на запити журналістів, які попросили пояснень з приводу такої поведінки українського лідера. Так, представники Порошенка заявили, що він зірвав шапку випадково.