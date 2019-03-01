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Експерт Павло Шевчук нагадав, що чисельність населення в Україні значно скоротилось за часи незалежності. Він розповів, як можна подолати демографічну прірву.
Новину передає «Преса України».
Провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Павло Шевчук розповів, що необхідно зробити, аби населення України знову становило 52 мільйони осіб. У сюжеті для одного з українських телеканалів він зазначив, що наразі в країні проживає близько 35 млн реального населення.
Тому для того, щоб заповнити демографічну прірву кожна жінка повинна народжувати хоча б 4 дитини до 2030 року.
«І це враховуючи окуповані території, включно з Кримом», - наголосив він.
Як повідомлялось раніше, Держстат озвучив чисельність населення України. Так, на підконтрольній Києву території проживає 42,3 млн осіб. Також відомо, що з 1993 року Україна втратила 10 мільйонів населення.
10:07: Нас не 52 мільйони: Кожна жінка в Україні повинна народжувати по 4 дитини
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