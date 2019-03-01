Зеленський підтвердив намір йти на діалог з Путіним

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 09:43

Володимир Зеленський виступив в ефірі одного з телеканалів в якості потенційного президента. Він розповів, як потрібно вирішувати конфлікт на Донбасі.

Новину передає «Преса України».

Лідер студії «Квартал-95» та кандидат на пост президента Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Виступаючи на одному з українських телеканалів він нагадав, що в країні йде війна і однією зі сторін конфлікту є Росія.

За словами шоумена, припинити це допоможуть переговори з метою збереження життів людей. При цьому Зеленський підкреслив, що переговори ніяк не вплинуть на позицію України щодо Донбасу.

«Ми не торгуємо нашими людьми. Ми не торгуємо нашими територіями», - додав він.

Варто зазначити, нещодавно ЗМІ повідомили про те, що Володимир Зеленський був помічений у компанії мера Львова Андрія Садового. Останній, як відомо, також боротиметься за головний пост в країні.