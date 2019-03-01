Відома актриса прибула на вечірку з вівчаркою

Аня Мартинюк 01 березня 2019, 09:08

Аманда Сейфрід вкотре довела, що дуже любить свого пса Фінна. Знаменитість привела його на одну з вечірок у Беверлі-Хіллз.

Новину передає «Преса України».

Відома голлівудська зірка Аманда Сейфрід зяла свого домашнього улюбленця, австралійську вівчарку Фінна, на світський захід у Беверлі-Хіллз. Як відомо, 33-річна актриса дуже любить свого пса, однак на важливий захід взяла його вперше.

Так, Аманда Сейфрід та її пес були помічені у Beverly Hilton у Беверлі-Хіллз. Чоловік актриси Томас Садоскі не супроводжував знаменитість.

«Мало хто бере своїх улюбленців на вечірки. Іноді зірки й з’являються на світських заходах з псами. Однак мініатюрних пород. Аманда перевершила всіх. Прибути на паті з вівчаркою – це сильно», - відзначили іноземні ЗМІ.