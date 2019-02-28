Порошенко назвав армію найбільшою цінністю України

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Петро Порошенко відреагував на скандал навколо «Укроборонпрому». За його словами, причетні до розкрадання в оборонному комплексі будуть відповідати перед законом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, президент України Петро Порошенко заявив, що ні прізвища, ні посади не врятують від відповідальності людей, які причетні до багатомільйонних розкрадань в «Укроборонпромі».
Слова українського лідера навели у його прес-службі.
«Армія - це найбільша цінність України. Армія створювалася зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Як Верховний Головнокомандувач армії буду її захищати», - заявив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський є учасником мільйонних схем по розкраданню в «Укроборонпромі». Встановлено, що він організував поставки контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому за деталі спеціально переплачували. За попередніми даними, в результаті таких схем Україна понесла збитки на 22 млн гривень.
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