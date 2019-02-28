Колишній міністр України передрік розпад РФ

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Володимир Лановий заявив, що Росію чекає доля усіх попередніх імперій. За його словами, рано чи пізно «гнобителька народів» розпадеться.
Новину передає «Преса України».
Екс-міністр економіки України Володимир Лановий дав нове інтерв’ю одному з українських видань. У ньому політик розповів про своє бачення майбутнього Росії. За його словами, «рано чи пізно Росія розпадеться».
Він також зазначив, що єдина перешкода на шляху до такого ходу подій наявність у Росії ядерної зброї.
«Всі імперії розпадалися раніше або пізніше. Росія - гнобительна народів - теж закінчить свою історію. Але ще не було імперії з ядерною боєголовкою під пахвою. Це ускладнює вирішення проблем, які створює Москва в сучасному світі», - розповів Лановий.
Як повідомлялось раніше, Росія вирішила не приєднуватися до Договору про заборону ядерного зброї. Як відомо, договір був підписаний 53 країнами 7 липня минулого року. Варто зазначити, що у минулому році окрім РФ договір не підписали Велика Британія та США.
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