Колишній міністр України передрік розпад РФ

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 13:36

Володимир Лановий заявив, що Росію чекає доля усіх попередніх імперій. За його словами, рано чи пізно «гнобителька народів» розпадеться.

Новину передає «Преса України».

Екс-міністр економіки України Володимир Лановий дав нове інтерв’ю одному з українських видань. У ньому політик розповів про своє бачення майбутнього Росії. За його словами, «рано чи пізно Росія розпадеться».

Він також зазначив, що єдина перешкода на шляху до такого ходу подій наявність у Росії ядерної зброї.

«Всі імперії розпадалися раніше або пізніше. Росія - гнобительна народів - теж закінчить свою історію. Але ще не було імперії з ядерною боєголовкою під пахвою. Це ускладнює вирішення проблем, які створює Москва в сучасному світі», - розповів Лановий.

Як повідомлялось раніше, Росія вирішила не приєднуватися до Договору про заборону ядерного зброї. Як відомо, договір був підписаний 53 країнами 7 липня минулого року. Варто зазначити, що у минулому році окрім РФ договір не підписали Велика Британія та США.