Розраховуватись готівкою в Україні стане важче

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 13:03

Нацбанк націлився привчити українців менше користуватися готівкою. Так, банк звузить сферу її використання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 лютого, стало відомо, що Нацбанк запланував зниження граничної суми розрахунків готівкою. А саме для суб'єктів господарювання з фізособами. Так, гранична сума зменшиться з 50 000 до 15 000 грн. Відповідне повідомлення з’явилось у прес-службі банку.

«Нацбанк розробив і пропонує для обговорення проект постанови Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», - йдеться у повідомленні.

Крім того, НБУ пропонує ввести обмеження й для довірених осіб суб'єктів господарювання, які отримали гроші під звіт. Однак на цьому представники банку вирішили не зупинятися. Регулятор націлився зобов'язати суб'єктів господарювання надавати банку за запитом підтверджуючі документи розрахунки готівкою. А саме у випадку, коли людина знімає з рахунку готівку для якихось цілей.

«Гранична сума готівкових розрахунків фізичних осіб з суб'єктами господарювання в розмірі до 50 000 гривень включно залишиться без змін», - наголосили у НБУ.

Вводити обмеження на безготівкові розрахунки суб'єктів господарювання Нацбанк поки не планує. Як відомо, в Україні 62% підприємств працюють з готівковою оплатою.