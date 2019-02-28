Найєм вирішив покинути команду Порошенка

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Нардеп Мустафа Найєм офіційно заявив, що його цінності та цінності Блоку Петра Порошенка розбігаються. Тому нардеп вирішив вийти з фракції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 лютого, стало відомо, що народний депутат України Мустафа Найєм вирішив вийти з фракції «Блок Петра Порошенка». Політик уже написав заяву на ім'я глави президентської фракції Артура Герасимова. Про це Наєм розповів на своєму Telegram-каналі, додавши до повідомлення фото заяви, на якій немає дати.
Своє рішення він назвав формальністю, зазначивши, що він та БПП «вже давно по різні боки ціннісних барикад».
«Останні події це лише підтвердили. Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію», - зазначив депутат ВРУ.
Тим часом подію прокоментував журналіст Олександр Дубінський. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що Найєм «майже 5 років терпів брехню та приниження, та не витримав».
«Принципова нині проституція стала», - додав журналіст.
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