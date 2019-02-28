Екс-дружина Джонні Деппа представила кліп до пісні «Kiev» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 11:53

Ванесса Параді представила кліп до її другого синглу з альбому «Les sources». Українці одразу звернули увагу на те, що знаменитість неправильно написала назву української столиці.

Новину передає «Преса України».

Французька співачка та зірка кіно Ванесса Параді показала свою нову відеороботу до пісні «Kiev». Кліп з’явився на її офіційному каналі в YouTube. Так, на відео співачка мандрує лісом та виходить на галявину, з якої видно столицю України.

Відео 46-річної знаменитості було опубліковано 27 лютого. Станом на 28 лютого його подивилися понад 52 тисячі користувачів Мережі. У дописі під відео також зазначено, що це другий сингл співачки з її нового альбому «Les sources».

Тим часом уважні українці звернули увагу на те, що назва пісні написана неправильно. Як відомо, столиця України «Kiev» на англійській мові з минулого року пишеться як «Kyiv». Однак знайшлись і такі користувачі, які просто подякували співачці за її роботу.

«Щиро вдячні Вам, пані Ванесса!» - з’явилось у коментарях.