Екс-дружина Джонні Деппа представила кліп до пісні «Kiev» (ВІДЕО) 11:53
У березні понад 10 мільйонів українців отримають більші пенсії 11:13
Мінсоцполітики назвало кількість відмов субсидій у 2019 році 10:11
Україна може приймати 40 мільйонів авіапасажирів щороку – Омелян (ВІДЕО) 09:12
Україна та РФ підписали протокол про вилов риби в Азовському морі 07:43
Україна офіційно відмовилась від участі у «Євробаченні» 07:08
Ді Капріо закликав небайдужих підписати петицію про захист косаток у Примор’ї 12:57
Українські одинадцятикласники вчитимуть історію створення ПЦУ 12:29
Порошенко пообіцяв сім’ям з трьома дітьми щомісячну фінансову допомогу 11:07
Польський пропагандист заявив, що Україна не має шансів повернути Крим 09:28
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Ванесса Параді представила кліп до її другого синглу з альбому «Les sources». Українці одразу звернули увагу на те, що знаменитість неправильно написала назву української столиці.
Новину передає «Преса України».
Французька співачка та зірка кіно Ванесса Параді показала свою нову відеороботу до пісні «Kiev». Кліп з’явився на її офіційному каналі в YouTube. Так, на відео співачка мандрує лісом та виходить на галявину, з якої видно столицю України.
Відео 46-річної знаменитості було опубліковано 27 лютого. Станом на 28 лютого його подивилися понад 52 тисячі користувачів Мережі. У дописі під відео також зазначено, що це другий сингл співачки з її нового альбому «Les sources».
Тим часом уважні українці звернули увагу на те, що назва пісні написана неправильно. Як відомо, столиця України «Kiev» на англійській мові з минулого року пишеться як «Kyiv». Однак знайшлись і такі користувачі, які просто подякували співачці за її роботу.
«Щиро вдячні Вам, пані Ванесса!» - з’явилось у коментарях.
11:53: Екс-дружина Джонні Деппа представила кліп до пісні «Kiev» (ВІДЕО)
11:13: У березні понад 10 мільйонів українців отримають більші пенсії
10:11: Мінсоцполітики назвало кількість відмов субсидій у 2019 році
09:12: Україна може приймати 40 мільйонів авіапасажирів щороку – Омелян (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.