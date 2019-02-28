У березні понад 10 мільйонів українців отримають більші пенсії

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 11:13

Андрій Рева підтвердив, що українські пенсіонері отримають надбавку до пенсії. Він також уточнив, як саме українці отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 2400 грн.

Новину передає «Преса України».

Міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, скільки українців отримають більші пенсії у березні цього року. Під час засідання уряду він зазначив, що таких понад 10 мільйонів пенсіонерів.

«При проведенні щорічної індексації з 1 березня 2019 року пенсії автоматично будуть перераховані для 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення складе 255 гривень», - розповів він.

Однак Рева наголосив, що не всі пенсіонери отримають надбавку 255 грн. Вона буде диференційованою, проте мінімальна сума надбавки складе 100 грн. За словами українського міністра, пенсіонери України, які мають мінімальні пенсії та нижче мінімальних пенсії отримають одноразову виплату 2400 грн.

Він уточнив, що виплати здійснюватимуться двома частинами – у березні та квітні. Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко, даючи передвиборчі обіцянки, зазначив, що цієї весни пенсіонерам роздадуть «надбавку» до пенсії. Гроші на таку акцію є, адже до держбюджету надійшло понад 13 млрд грн за рахунок розмитнення авто на єврономерах.