Чичеріна показала друзів-вбивць з «ДНР»

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 10:46

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна поділилась знімком, на якому вона позує з «соратниками». Мова йде про російських найманців, які незаконно орудують на Донбасі.

Новину передає «Преса України».

Російська співачка Юля Чичеріна, яка захищає інтереси Кремля на Донбасі, опублікувала на своїй сторінці у соцмережі фото з бойовиками «ДНР». На фото видно, що вбивці зібрались з нагоди так званого турніру, присвяченому пам’яті «захисників вітчизни», які загинули, воюючи на Добасі.

Нагадаємо, одіозна співачка часто гастролює у зоні окупації та відкрито підтримує бойовиків, які прийшли на українську територію у 2014 році. Раніше пропагандистка заявляла, що на Донбасі відбувається протистояння Росії та піндосів. Крім того, зірка малих екранів зазначала, що на українській стороні воюють іноземці, які вбивають невинних людей заради задоволення.

Також Чичеріна бажала жителям Донбасу «якнайшвидше увійти до складу РФ». Варто зазначити також, що країна-агресор РФ веде проти України гібридну війну, поширюючи дезінформацію у телевізійному та інтернет-просторі. Юлія Чичеріна є яскравою представницею «армії дезфнформаторів Кремля».