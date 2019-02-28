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Стало відомо, скільки українців отримали відмову на субсилію у 2018 та на початку 2019 року. Таких виявилось майже півмільйона.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, скільки українців не отримали субсидії у 2019 році. Відповідну інформацію надали у Мінсоцполітики. Як зазначається у відомстві, з 1 травня 2018 року до 15 лютого 2019 року відмову у надання знижки на оплату послуг ЖКГ отримали 480 тисяч домогосподарств.
«З початку 2019 року 3,5 тисячі домогосподарств отримали відмову у призначенні субсидії», - зазначили у міністерстві.
Як повідомляв віце-прем'єр Павло Розенко, субсидії не отримають отримають люди, які здають житло в оренду, які мають дорогі автомобілі, люди з тіньовими доходами та люди з великим житлом. Він також зазначав, що безробітні мають шанс отримати субсидію, однак якщо вони виконали усі умови, продиктовані державою.
11:13: У березні понад 10 мільйонів українців отримають більші пенсії
10:11: Мінсоцполітики назвало кількість відмов субсидій у 2019 році
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