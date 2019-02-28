Мінсоцполітики назвало кількість відмов субсидій у 2019 році

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 10:11

Стало відомо, скільки українців отримали відмову на субсилію у 2018 та на початку 2019 року. Таких виявилось майже півмільйона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, скільки українців не отримали субсидії у 2019 році. Відповідну інформацію надали у Мінсоцполітики. Як зазначається у відомстві, з 1 травня 2018 року до 15 лютого 2019 року відмову у надання знижки на оплату послуг ЖКГ отримали 480 тисяч домогосподарств.

«З початку 2019 року 3,5 тисячі домогосподарств отримали відмову у призначенні субсидії», - зазначили у міністерстві.

Як повідомляв віце-прем'єр Павло Розенко, субсидії не отримають отримають люди, які здають житло в оренду, які мають дорогі автомобілі, люди з тіньовими доходами та люди з великим житлом. Він також зазначав, що безробітні мають шанс отримати субсидію, однак якщо вони виконали усі умови, продиктовані державою.