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Світоліна порадувала прихильників заявою про Україну

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 09:39
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Світоліна порадувала прихильників заявою про Україну

Гордість України Еліна Світоліна викликала ажіотаж у соцмережі Instagram. Перша ракетка України розповіла про любов до батьківщини.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 лютого, зірка українського тенісу Еліна Світоліна оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі знімок, на якому вона тримає горнятко з гербом України.

«Трохи українського настрою вам. Я не провела достатньо часу в Україні, але ви ніколи не заберете її з моєї душі», - написала вона під фото.

Знімок вподабали понад 32 тисячі підписників знаменитої тенісистки. Інтернет-спільнота зазначила, що вона дуже добре виглядає та подякували їй за теплі слова.

«Наша україночка», - з’явилось у коментарях.

Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила в топ-10 WTA за ейсами в сезоні. Вона посіла 7-е місце в рейтингу.

 

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