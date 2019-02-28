Світоліна порадувала прихильників заявою про Україну

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Гордість України Еліна Світоліна викликала ажіотаж у соцмережі Instagram. Перша ракетка України розповіла про любов до батьківщини.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 лютого, зірка українського тенісу Еліна Світоліна оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі знімок, на якому вона тримає горнятко з гербом України.
«Трохи українського настрою вам. Я не провела достатньо часу в Україні, але ви ніколи не заберете її з моєї душі», - написала вона під фото.
Знімок вподабали понад 32 тисячі підписників знаменитої тенісистки. Інтернет-спільнота зазначила, що вона дуже добре виглядає та подякували їй за теплі слова.
«Наша україночка», - з’явилось у коментарях.
Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила в топ-10 WTA за ейсами в сезоні. Вона посіла 7-е місце в рейтингу.
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