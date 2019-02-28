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Володимир Омелян заявив, що в Україні необхідно будувати більше аеропортів. Міністр переконаний, що у найближчі роки авіапасажиропотік сягне 40 млн людей.
Новину передає «Преса України».
Український міністр інфраструктури Володимир Омелян зробив важливу заяву. Виступаючи у ток-шоу «Ехо України» він зазначив, що Україна має потенціал приймати у себе мільйони людей. За його словами, авіаринок розвивається і вже затри роки можна побачити вражаючий результат.
«Насправді ринок розвивається, ринок росте. І ми переконані, що той рекорд, який в минулому році, а це понад 20 мільйонів пасажирів – абсолютний рекорд для України – буде суттєво збільшений як в цьому році, так і в подальших роках. І я для мене особисто є абсолютно очевидним, що ми можемо досягнути 40 мільйонів пасажирів щороку протягом найближчих трьох років», - розповів він.
За словами міністра, щоб досягти показника 40 мільйонів авіапасажирів необхідно будувати аеропорти в регіонах.
«Ми цього року завершуємо одеське летовище, абсолютно нова злітна смуга. Це та нова якість, яка дозволяє розвивати авіацію, робити її дешевою і зручною для громадян», - підсумував він.
09:12: Україна може приймати 40 мільйонів авіапасажирів щороку – Омелян (ВІДЕО)
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