Україна може приймати 40 мільйонів авіапасажирів щороку – Омелян (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 09:12

Володимир Омелян заявив, що в Україні необхідно будувати більше аеропортів. Міністр переконаний, що у найближчі роки авіапасажиропотік сягне 40 млн людей.

Новину передає «Преса України».

Український міністр інфраструктури Володимир Омелян зробив важливу заяву. Виступаючи у ток-шоу «Ехо України» він зазначив, що Україна має потенціал приймати у себе мільйони людей. За його словами, авіаринок розвивається і вже затри роки можна побачити вражаючий результат.

«Насправді ринок розвивається, ринок росте. І ми переконані, що той рекорд, який в минулому році, а це понад 20 мільйонів пасажирів – абсолютний рекорд для України – буде суттєво збільшений як в цьому році, так і в подальших роках. І я для мене особисто є абсолютно очевидним, що ми можемо досягнути 40 мільйонів пасажирів щороку протягом найближчих трьох років», - розповів він.

За словами міністра, щоб досягти показника 40 мільйонів авіапасажирів необхідно будувати аеропорти в регіонах.

«Ми цього року завершуємо одеське летовище, абсолютно нова злітна смуга. Це та нова якість, яка дозволяє розвивати авіацію, робити її дешевою і зручною для громадян», - підсумував він.