Емілі Ратаковскі показала ідеальні сідниці

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Американська модель Емілі Ратаковскі не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Зірка Instagram представила серію знімків у нових купальниках.
Новину передає «Преса України».
27-річна актриса та модель Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму фотоблозі серію фотографій, на яких вона позує у звабливих купальниках. Зірка подіуму, яка прославилась завдяки тонкій талі та пружними сідницями, знову показала, чим її нагородила природа.
Фотознімки моделі вподабали понад мільйон людей. Також під фото з’явились численні коментарі, в яких прихильники знаменитості нагадали їй, що вона красуня.
«Bella!!!» - з’явилось у коментарях.
Як повідомлялось раніше, 23-річна зірка шоу «Сімейство Кардашян» та модель Кендалл Дженнер прибула на червону доріжку Оскара у відвертій сукні.
09:12: Україна може приймати 40 мільйонів авіапасажирів щороку – Омелян (ВІДЕО)
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