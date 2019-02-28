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Емілі Ратаковскі показала ідеальні сідниці

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 08:46
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Емілі Ратаковскі показала ідеальні сідниці

Американська модель Емілі Ратаковскі не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Зірка Instagram представила серію знімків у нових купальниках.

Новину передає «Преса України».

27-річна актриса та модель Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму фотоблозі серію фотографій, на яких вона позує у звабливих купальниках. Зірка подіуму, яка прославилась завдяки тонкій талі та пружними сідницями, знову показала, чим її нагородила природа.

Фотознімки моделі вподабали понад мільйон людей. Також під фото з’явились численні коментарі, в яких прихильники знаменитості нагадали їй, що вона красуня.

«Bella!!!» - з’явилось у коментарях.

Як повідомлялось раніше, 23-річна зірка шоу «Сімейство Кардашян» та модель Кендалл Дженнер прибула на червону доріжку Оскара у відвертій сукні. 

 

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