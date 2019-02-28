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Названо кращий мобільний телефон 2018 року

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 08:13
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Названо кращий мобільний телефон 2018 року

На виставці Mobile World Congress 2019 було названо кращий мобільний телефон 2018 року. За звання боролися Huawei Mate 20 Pro, iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 3 та OnePlus 6T.

Новину передає «Преса України».

У Барселоні пройшла найбільша міжнародної виставки Mobile World Congress 2019. На ній журі визначило кращий смартфон, який було представлено минулого року. Ним виявився Huawei Mate 20 Pro.

За словами експертів, цей телефон має надсучасну потрійну камеру, сканер відбитків пальців власника пристрою. Варто зазначити, що за звання кращого смартфону претендували телефони iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 3 і OnePlus 6T.

До слова, до складу експертного журі увійшли оператори мобільного зв'язку, фахівці телеком-галузі, а також журналісти. Нагадаємо, у 2017 році кращим смартфоном було названо  iPhone X.

Як повідомлялось раніше, бренд Nokia вирішив здивувати прихильників смартфоном з одразу 5 фотокамерами. Такий телефон буде доступний жителям Бахрейна.

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