Україна та РФ підписали протокол про вилов риби в Азовському морі

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 07:43

Українська сторона вирішила направити Росії протокол, відповідно до якого сторони узгоджують процес вилову рибу в акваторії Азовського моря.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 лютого, Державне агентство рибного господарства України повідомило про підписання протоколу про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі. Відповідний документ був відправлений російській стороні.

Голова агентства Ярослав Бєлов заявив, що документ був підписаний та відправлений російській стороні з метою забезпечення вилов риби у правовому полі.

«Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити протокол підписи російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли і надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля. Протокол підписаний по дипломатичних каналах», - заявив він.

Ярослав Бєлов уточнив, що документ допоможе розподілити квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для РФ.

«Крім того, протоколом обговорене питання передачі затриманих рибалок тій стороні, громадянство якої вони мають», - підсумував він.

Нагадаємо, Азовське море є внутрішнім морем України та Росії. Рибалки обох країн мають право вести рибний промисл в акваторії цього моря.