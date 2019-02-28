Україна та РФ підписали протокол про вилов риби в Азовському морі

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Українська сторона вирішила направити Росії протокол, відповідно до якого сторони узгоджують процес вилову рибу в акваторії Азовського моря.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 27 лютого, Державне агентство рибного господарства України повідомило про підписання протоколу про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі. Відповідний документ був відправлений російській стороні.
Голова агентства Ярослав Бєлов заявив, що документ був підписаний та відправлений російській стороні з метою забезпечення вилов риби у правовому полі.
«Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити протокол підписи російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли і надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля. Протокол підписаний по дипломатичних каналах», - заявив він.
Ярослав Бєлов уточнив, що документ допоможе розподілити квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для РФ.
«Крім того, протоколом обговорене питання передачі затриманих рибалок тій стороні, громадянство якої вони мають», - підсумував він.
Нагадаємо, Азовське море є внутрішнім морем України та Росії. Рибалки обох країн мають право вести рибний промисл в акваторії цього моря.
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