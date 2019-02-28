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Україна офіційно відмовилась від участі у «Євробаченні»

Аня Мартинюк 28 лютого 2019, 07:08
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Україна офіційно відмовилась від участі у «Євробаченні»

У 2019 році шоу «Євробачення» пройде без українського представника. Ніхто не захотів представляти Україну.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 27 лютого, стало відомо, що жоден з українських виконавців не поїде цьогоріч у Таль-Авів на конкурс «Євробачення». Відповідне повідомлення залишили у прес-службі Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), яка організовує відбір представника від України.

«Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, після того, як від участі у конкурсі відмовилась виконавиця Maruv, НСТУ запропонувала відправитись на пісенний конкурс фіналістам відбору – гуртам Freedom Jazz та Kazka. Однак вони не погодились їхати на шоу.

«У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019», - додали у повідомленні.

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