Україна офіційно відмовилась від участі у «Євробаченні»

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У 2019 році шоу «Євробачення» пройде без українського представника. Ніхто не захотів представляти Україну.
Новину передає «Преса України».
Вчора ввечері, 27 лютого, стало відомо, що жоден з українських виконавців не поїде цьогоріч у Таль-Авів на конкурс «Євробачення». Відповідне повідомлення залишили у прес-службі Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ), яка організовує відбір представника від України.
«Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, після того, як від участі у конкурсі відмовилась виконавиця Maruv, НСТУ запропонувала відправитись на пісенний конкурс фіналістам відбору – гуртам Freedom Jazz та Kazka. Однак вони не погодились їхати на шоу.
«У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019», - додали у повідомленні.
07:43: Україна та РФ підписали протокол про вилов риби в Азовському морі
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11:07: Порошенко пообіцяв сім’ям з трьома дітьми щомісячну фінансову допомогу
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