WhatsApp порадує користувачів новою функцією

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 14:03

Обмінник миттєвими повідомленнями WhatsApp допоможе користувачам позбутися численних груп, у які користувачів додають за замовчуванням. Так, месенджер анонсував появу нової корисної функції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, портал Akket повідомив, що користувачів відомого месенджера WhatsApp чекають зміни. Як зазначається, користувачам обмінника повідомленнями та файлами стане доступна нова функція. Їх не зможуть додавати у групові чати без попередньої згоди.

Відомо, що приймати запрошення у групу за замовчуванням можна буде лише від користувачів, які є у списку контактів потенційног оучасника групи. Пропозиції від інших користувачів месенджера просто блокуватимуться і користувач, якого хтось чужий захоче додати у групу, навіть не знатиме про цей намір.

У Akket наголошується, що така функція наразі працює в останній тестової версії WhatsApp. Згодом вона стане доступною усім користувачам.