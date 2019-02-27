Порошенко хоче «позбутися» Авакова - експерт

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 13:33

Олег Соскін заявив, що без фальсифікацій Петро Порошенко не пройде до другого туру. Тому президент хоче взяти під контроль МВС і «позбутися» Авакова.

Новину передає «Преса України».

Директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін дав нове інтерв’ю, у якому він прокоментував відносини між президентом України Петром Порошенком та міністром МВС Арсеном Аваковим. За словами експерта, можна не сумніватися, що Порошенко хоче «позбутися» Авакова.

Соскін зазначив, що для цього навіть була реалізована спецоперація.

«Бо Аваков не буде сприяти фальсифікаціям на виборах. Аваков сказав, що забезпечить об’єктивний підрахунок голосів і не дасть можливість здійснити провокації проти кандидатів. Особливо у другому турі. А Порошенку потрібна фальсифікація. Бо він станом на сьогодні не потрапляє у другий тур», - пояснив Соскін.

Експерт особливо наголосив, що петро Порошенко, який відчуває, що не потрапить у другий тур, просто скаженіє. Тим не менше експерт заявив, що Штати не дозволять Порошенку позбутися Авакова.

«Йому потрібен контроль над силовими структурами. А для цього потрібно зняти Авакова. Однак це, принаймні до виборів, Порошенко зробити вже не зможе. Бо поїздка Авакова до США, де він презентував свій план, дала йому можливість закріпити свою посаду. Тому до виборів йому нічого не загрожує. США не дозволять його звільнити», – підсумував він.