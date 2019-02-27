Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Харківська вбивця Зайцева отримала 10 років тюрми, мало – Ляшко
  • Іменем бандерівки Ганзюк ганьблять вулицю у Херсоні – екс-депутат ВРУ
  • «Євробляхери» проспонсорували частину кампанії Петра Порошенка

Ді Капріо закликав небайдужих підписати петицію про захист косаток у Примор’ї

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 12:57
Версія для друку
Ді Капріо закликав небайдужих підписати петицію про захист косаток у Примор’ї

Леонардо Ді Капріо не зміг залишитись осторонь невирішеної проблеми утримання у «російській в’язниці» понад ста косаток і білух. Він закликав звільнити тварин.

Новину передає «Преса України».

Оскароносний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо залишив на своїй сторінці у соцмережі посилання на петицію «проти нелюдського захоплення косаток і білух в Росії». Як відомо, у Примор’ї у невідповідних умовах у «Центрі перетримки морських ссавців» тримають 12 косаток і 90 білух. Їх готують для продажу в дельфінарії і океанаріуми.

Зоозахисники назвали центр «китовою в'язницею». Так, Ді Капріо долучився до людей, яким небайдужа доля тварин. Відомо, що петицію підписали майже 900 тисяч людей.

«Будь ласка, підпишіть петицію, представлену нижче, і долучайтесь до мене у боротьбі проти негуманного захоплення косаток і білух в Росії», - йдеться у повідомленні актора. 

Нагадаємо, раніше про те, що тварин необхідно звільнити заявляла інша знаменитість. Актриса і член Консультативної ради Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW) Памела Андерсон двічі зверталась з відповідним закликом до президента РФ Володимира Путіна.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції