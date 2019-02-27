Українські одинадцятикласники вчитимуть історію створення ПЦУ

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У Міносвіти внесли у шкільну програму з історії тему створення Православної церкви України. Лілія Гриневич заявила, що це «перемога».
Новину передає «Преса України».
Міністерство освіти і науки України вирішило включило в програму 11 класів з історії України нову тему. Присвячена вона створенню Православної церкви України (ПЦУ) і надання Томосу про автокефалію. Так, цьогорічні одинадцятикласники знайомитимуть з новою програмаю. Відповідний наказ № 236 вступив в силу 21.02.2019 року.
Про зміни у шкільній програмі також розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що томос для ПЦУ – це важлива подія. До посту вона додала хештег «перемога».
«Від себе додам, що отримання Томосу - важлива з історичної точки зору подія. Про те, що українська держава та духовенство намагалися реалізувати цю ідею, і раніше згадувалося в українських підручниках, однак до цього це була історія поразки, зараз - історія успіху», - зазначила вона.
Як повідомлялось раніше, 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос для Православної церкви України предстоятелю ПЦУ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
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