Порошенко пообіцяв сім’ям з трьома дітьми щомісячну фінансову допомогу

Аня Мартинюк 27 лютого 2019, 11:07

Петро Порошенко дав чергову передвиборчу обіцянку. Він запевнив, що ініціює створення нового виду допомоги за народження третьої дитини. Стало відомо, скільки коштів та як часто отримуватимуть такі сім’ї.

Новину передає «Преса України».

Президент України Петро Порошенко зробив чергову гучну заяву напередодні президентських виборів. Український лідер пообіцяв ввести новий вид допомоги. Вона назначатиметься сім’ям, у яких народилась третя дитина.

Відповідну обіцянку Петро Порошенко дав під час зустрічі з працівниками заводу «Метало Гальве Україна». Так, президент заявив, що допомога буде щомісячною. За попередніми даними, держава підтримуватиме такі сім’ї додатковою сумою у розмірі 2027 грн.

«У цьому році планується, що члени багатодітних сімей будуть отримувати доплату до шкільного віку дитини, а в наступні роки - до 16 років. Дана ініціатива була розроблена з метою боротьби з бідністю і для стимулювання народжуваності», - розповіли у прес-службі президента.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко також пообіцяв розділити зібрані за рахунок розмитнення «євроблях» кошти між українськими пенсіонерами. А саме перед самими виборами, тобто у березні цього року. Мова йде про понад 13 млрд грн.

За словами журналіста Євгена Куксіна, гроші видаватимуть «налом» з супровідною листівкою – «все це за ініціативи Порошенка».